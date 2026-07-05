СБУ нанесла серию ударов по военной логистике и складам оккупантов: что стало основными целями

Служба безопасности Украины нанесла серию высокоточных ударов по военной инфраструктуре России на временно оккупированных территориях. Основными целями стали: логистические объекты, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также инфраструктура, обеспечивающая работу подразделений БПЛА.

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О результатах операции сообщила пресс-служба СБУ. В ведомстве отметили, что удары были нанесены бойцами Центра специальных операций "Альфа".

По информации СБУ, на прошлой неделе было проведено комплексное поражение объектов военной логистики противника. Под удар попали склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов, а также инфраструктура подразделений беспилотных систем российских войск.

Как сообщили в спецслужбе, операторы СБУ уничтожили пункт управления одного из ударных БПАК в Николаевской области, склады горюче-смазочных материалов в Крыму и важный узел связи на одном из направлений вражеского удара в районе Гуляйполя.

Кроме того, были нанесены отдельные удары по складам боеприпасов российских войск в ряде населенных пунктов Запорожской области. Также под огонь попали склады материально-технического обеспечения и военно-технического имущества оккупационных сил в Херсонской и Запорожской областях.

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"СБУ ежедневно сокращает боевой потенциал российской армии — не только на передовой, но и в тылу врага. Особое внимание мы уделяем временно оккупированным территориям, где последовательно уничтожаем все, что позволяет врагу вести войну: склады боеприпасов, горючее, логистические маршруты, связь и инфраструктуру управления войсками", — сказал глава СБУ Евгений Хмара.

Напомним, Служба безопасности Украины во второй раз за неделю нанесла удар по российскому аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Удалось также поразить ангары аэродрома "Гвардейское" в Симферопольском районе.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 28 июня украинские защитники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). Успешная операция была проведена в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ, ранее анонсированной президентом Владимиром Зеленским.

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