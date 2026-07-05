ВМС доказали всему миру, что сила не всегда измеряется количеством кораблей, – Зеленский

5 июля в Украине отмечают День Военно-морских сил Украины. Именно благодаря отваге боевых моряков морское пространство остается под украинским контролем.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении. По его словам, моряки делают все, чтобы южные регионы были защищены от российских атак, а морские пехотинцы совместно с другими родами войск сдерживают россиян на фронте.

"Украинские ВМС доказали всему миру, что сила не всегда измеряется количеством кораблей или ресурсов. Профессионализм, решимость и преданность своей стране дали результат, которым гордится вся Украина. Мы и впредь будем укреплять наш флот, морскую пехоту и все возможности ВМС", – сказал президент.

Главные истории дня

Визит Зеленского в Одессу

Отметим, что до этого Владимир Зеленский находился с визитом в Одесской области, где встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командующим ВМС Алексеем Неижпапой. Глава государства обсудил с военачальниками меры противодействия постоянным российским атакам с воздуха и готовность противостоять угрозе с моря.

По случаю Дня Военно-морских сил Украины президент вручил морякам государственные награды и боевые знамена, а также принял решение создать в Одессе Академию Военно-морских сил.

"Россия проиграла Черное море, и, начиная с освобождения Змеиного и продолжая нашими операциями против российского флота, портов и оккупационных сил в нашем Крыму, мы доказываем, что черноморское и азовское пространство точно не станут для России местом покоя", – говорил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине сформирован новый дивизион противоминных кораблей Военно-морских сил Украины. Моряки уже прошли надлежащую аттестацию и готовы к выполнению боевых задач, а сам дивизион насчитывает пять надводных кораблей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!