В Украине создали противоминный дивизион: Плетенчук раскрыл подробности

В Украине сформирован новый дивизион противоминных кораблей Военно-морских сил Украины. Моряки уже прошли надлежащую оценку и готовы к выполнению боевых задач.

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Об этом сообщил пресс-секретарь ВМС, капитан 2-го ранга Дмитрий Плетенчук в комментарии "Укринформу". По его словам, дивизион насчитывает пять надводных кораблей.

"На данный момент наш противоминный дивизион, кстати, недавно созданный, уже насчитывает в своём составе пять крупных противоминных кораблей. И это ещё далеко не всё", – подчеркнул он.

Плетенчук отметил, чтоморяки прошли длительный цикл подготовки и адаптации к западным образцам военно-морской техники. В то же время он отметил, что в связи с действием Конвенции Монтре украинские противоминные корабли пока не могут быть введены в акваторию Черного моря, однако Украина уже готова участвовать в международных операциях.

О каких кораблях идет речь

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Отметим, что, вероятно, речь идет о противоминных тральщиках "Черкассы" и "Чернигов" (корабли класса "Сандаун", переданные Королевским Гранд-флитом Великобритании), а также о "Мариуполе", "Мелитополе" и "Геническе" (корабли класса "Алкмар", переданные Бельгией и Нидерландами).

"Мелитополь" и "Мариуполь" были переданы Украине в июне прошлого года, они также принимали участие в прошлогодних международных учениях ВМС Sea Breeze.

Как сообщал OBOZ.UA, тральщик "Геническ" вошел в состав ВМС Украины 15 июня 2026 года. По словам командующего ВМС Алексея Неижпапы, корабль получил название в честь одноимённого рейдового тральщика, погибшего при выполнении боевого задания в первый год полномасштабной войны, когда он прикрывал сослуживцев из спецподразделения.

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