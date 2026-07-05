Оккупанты нанесли удар с помощью дрона "Италмас" по Харькову: есть пострадавшие

Российские войска нанесли удар с помощью дрона по Харькову. Под атакой оказался Киевский район города.

Видео дня

Пострадали как минимум пять человек, повреждено авто коммунального предприятия. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Что известно

О очередном ударе дронов по Харькову Терехов сообщил в 10:15.

Уже через несколько минут мэр уточнил, что в результате атаки пострадали люди.

По состоянию на 10:21 было известно о как минимум трёх пострадавших.

"Дрон попал в дорогу... Повреждений жилого фонда не зафиксировано", – писал тогда Терехов.

О трех пострадавших сообщил также глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

"Всем оказывается медицинская помощь", – заверил глава областной администрации в 10:28.

Главные истории дня

К 10:36 пострадавших стало больше.

"Число пострадавших увеличилось до четырёх, также повреждения получил автомобиль одного из городских коммунальных предприятий", – рассказал Терехов.

Трое из четырёх пострадавших были госпитализированы.

По состоянию на 10:53 Синегубов сообщил о пяти пострадавших, которые были госпитализированы.

Взрывные ранения получили 73-летняя, 75-летняя и 40-летняя женщины и 74-летний мужчина. Также пострадала 18-летняя девушка.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки враг нанес 912 ударов по Запорожью и области.

Известно, что один человек погиб, ещё 16 пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!