Оккупанты нанесли удар с помощью дрона "Италмас" по Харькову: есть пострадавшие
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Российские войска нанесли удар с помощью дрона по Харькову. Под атакой оказался Киевский район города.
Пострадали как минимум пять человек, повреждено авто коммунального предприятия. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Что известно
О очередном ударе дронов по Харькову Терехов сообщил в 10:15.
Уже через несколько минут мэр уточнил, что в результате атаки пострадали люди.
По состоянию на 10:21 было известно о как минимум трёх пострадавших.
"Дрон попал в дорогу... Повреждений жилого фонда не зафиксировано", – писал тогда Терехов.
О трех пострадавших сообщил также глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
"Всем оказывается медицинская помощь", – заверил глава областной администрации в 10:28.
К 10:36 пострадавших стало больше.
"Число пострадавших увеличилось до четырёх, также повреждения получил автомобиль одного из городских коммунальных предприятий", – рассказал Терехов.
Трое из четырёх пострадавших были госпитализированы.
По состоянию на 10:53 Синегубов сообщил о пяти пострадавших, которые были госпитализированы.
Взрывные ранения получили 73-летняя, 75-летняя и 40-летняя женщины и 74-летний мужчина. Также пострадала 18-летняя девушка.
Как сообщал OBOZ.UA, за сутки враг нанес 912 ударов по Запорожью и области.
Известно, что один человек погиб, ещё 16 пострадали.
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