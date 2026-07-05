Оккупанты нанесли удар по многоэтажному дому в Запорожье: разрушено 5 этажей, есть пострадавшие. Фото

Российские захватчики не прекращают преступные удары по жилым домам и инфраструктуре прифронтовых городов Украины. В ночь на воскресенье, 5 июля, оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего ранения получили трое мирных жителей города. Разрушена стена жилого дома с первого по пятый этажи.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. По предварительным данным, ранения получили три человека, среди них один ребенок.

Иван Федоров показал последствия очередного российского преступления.

Пять ударов по городу

В частности, Федоров сообщил, что враг нанес по Запорожью как минимум пять ударов, в результате чего были повреждены многоквартирный дом и автостоянка.

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Кроме того, уточнил чиновник, была повреждена критически важная инфраструктура города.

"В результате вражеского удара разрушена стена многоэтажного дома от первого по пятый этаж. Также повреждены окна и припаркованные рядом автомобили. По предварительным данным, ранены три человека, среди них – один ребенок", – отметил Иван Федоров.

По его словам, это "еще одно доказательство того, что Россия продолжает террор против мирного населения".

Сейчас на месте попадания продолжается ликвидация последствий, "все службы работают, людям оказывается вся необходимая помощь", добавил глава ОВА.

Одновременно Федоров призвал людей, нуждающихся в помощи, немедленно обратиться в городской колл-центр или на горячую линию Запорожской ОГА.

Что предшествовало

4 июля российские войска нанесли несколько ударов по Запорожью. Среди раненых – 10-летний ребенок.

Также в пригороде возник пожар на пшеничном поле общей площадью 2 га. На местах происшествий работали все экстренные службы города.

А уже вечером оккупанты атаковали Запорожье с помощью FPV-дронов, нанеся удар по отделению №7 "Новой почты". Компания сообщила о гибели одного из своих сотрудников и пообещала оказать поддержку его семье.

Также OBOZ.UA сообщал, что вечером 3 июля российские войска массированно атаковали Запорожье. В городе были ранены люди, среди пострадавших – двое детей, десятки семей остались без крова.

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