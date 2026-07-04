"Жить вообще негде": мужчина показал дом в Запорожье, разрушенный в результате российского удара. Видео

Вечером 3 июля российские войска подвергли Запорожье массированной атаке. В городе были ранены люди, среди пострадавших — двое детей, десятки семей остались без крова.

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Среди тех, кто выжил, но остался под открытым небом – житель Запорожья по имени Олег. Он показал журналистам "Радио Свобода" свою разрушенную квартиру и рассказал о пережитом ужасе.

Рассказ мужчины о ночной атаке

Олег рассказал журналистам, что в момент атаки уже собирался отдохнуть.

"Я лежал на диване. И происходит нечто ужасное: темно, всё рушится. Я сжался, прижался к той стенке, накрылся... Оно с такой силой летело, вот это стекло, которое пробило бы... Это просто повезло. Вчера мне и полиция, и врачи говорили, что "бог с тобой"... Я не знаю... Они и батарею здесь тоже оторвали. Здесь просто шок, страшно, блин. Я всю ночь не спал, меня всего трясет", – признался мужчина.

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Он показал свою разгромленную квартиру: жить там больше нельзя. Другого жилья у Олега нет.

"Мне теперь негде жить. Жить вообще негде. И что теперь делать – я не знаю", – говорит мужчина.

Осколки порезали ему ногу.

Соседке Олега повезло ещё меньше: она лишилась не только жилья, но и здоровья. Житель Запорожья ночью собственноручно откопал женщину из-под завалов и вынес из дома.

"Кажется, у нее глаза нет… Так кричала… Сильно, громко, от боли… Вот здесь я вчера начал ее откапывать. Она прямо на диване… Посмотрите, живого места нет. Здесь не то что окон нет – стен нет", – показал Олег журналистам полностью разрушенную квартиру соседки.

Утром 4 июля глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате одного из вражеских ударов по Запорожью пострадали восемь детей, двое из которых – несовершеннолетние.

В целом же в различных районах областного центра во время последних атак врага ранения получили 21 человек. Двое горожан погибли.

В городе повреждены жилые и нежилые здания, выбиты окна, разбиты автомобили. По состоянию на утро субботы в больницах остаются 12 человек, трое раненых – в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером накануне РФ массированно атаковала центр Сум. Одна из вражеских авиабомб упала возле многоэтажного дома.

В результате атаки погибли люди, в частности, 5-летняя девочка и её мама. Многие горожане получили ранения.

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