Враг устроил массированный обстрел Запорожья: горят десятки автомобилей, среди раненых — ребенок. Фото

4 июля российские войска нанесли удар по Запорожью. Среди раненых — 10-летний ребенок, который находится под наблюдением врачей.

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В результате российской атаки пострадали как минимум три человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Сначала сообщалось об одном раненом, которому оказывали медицинскую помощь. Впоследствиистало известно, что число пострадавших увеличилось до трёх.

Среди раненых есть 10-летний ребенок. По имеющейся информации, он находится под наблюдением врачей.

В результате российского обстрела были повреждены частные дома и возник крупный пожар на автостоянке.

Главные истории дня

Напомним, вечером российские войска атаковали Запорожье с помощью FPV-дронов, нанеся удар по отделению №7 "Новой почты". Компания сообщила о гибели одного из своих сотрудников и пообещала оказать поддержку его семье. Также был нанесен удар по гражданскому предприятию в Харькове. На месте работали спасатели, экстренные службы и правоохранители.

Также OBOZ.UA сообщал, что вечером 3 июля российские войска массированно атаковали Запорожье. В городе были ранены люди, среди пострадавших — двое детей, десятки семей остались без крова.

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