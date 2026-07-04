Вражеские дроны атаковали "Новую почту" и предприятия в Запорожье и Харькове: есть погибший и раненые

Вечером российские войска атаковали Запорожье с помощью FPV-дронов, нанеся удар по отделению №7 "Новой почты". Компания сообщила о гибели одного из своих сотрудников и пообещала оказать поддержку его семье. Также был нанесен удар по гражданскому предприятию в Харькове. На месте работали спасатели, экстренные службы и правоохранители.

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Информацию о последствиях атаки опубликовала "Новая почта". Об ударе по территории гражданского предприятия в Харькове сообщили в ГСЧС Украины.

Запорожье

В результате российского удара погиб 50-летний водитель компании-перевозчика Валерий Гафикин. "Новая почта" сообщает, что находится на постоянной связи с семьей погибшего, оказывает ей необходимую помощь и поддержку, а также возьмет на себя организацию похорон сотрудника.

После атаки оперативно перестроили логистические процессы, поэтому задержек с доставкой отправлений не прогнозируется. Все посылки клиентов остались невредимыми.

Харьков

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В результате атаки на Харьков пострадали женщина и ребенок. При этом на территории объекта вспыхнул пожар, охвативший шесть грузовых автомобилей и четыре прицепа на площади около 200 квадратных метров.

Спасателям удалось не допустить распространения огня и спасти еще 10 единиц техники и семь полуприцепов. Впоследствии пожар был полностью ликвидирован.

OBOZ.UA писал:

3 июля во время атаки российских оккупационных войск на Сумы погибли 33-летняя жена и 5-летняя дочь полицейского из Сумской области. Старшая дочь, которой 13 лет, в результате атаки получила ранения и находится в больнице.

Недавно российские войска начали массово применять в Запорожье автономные беспилотники "Молния", оснащенные искусственным интеллектом. Из-за особенностей их работы детекторы БПЛА могут не фиксировать такие дроны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вечером 3 июля российские войска массированно атаковали Запорожье. В городе были ранены люди, среди пострадавших — двое детей, десятки семей остались без крова.

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