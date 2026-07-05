Поражен аэродром в Крыму, склады боеприпасов и мосты врага: в Генштабе сообщили о попаданиях

Силы обороны продолжают серию ударов по временно оккупированному Крыму и расположенным на полуострове военным объектам оккупантов. В ночь на 5 июля защитники нанесли удар по аэродрому "Гвардейское" – одному из ключевых для захватчиков.

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Ряд ударов был нанесён и на других оккупированных территориях Украины, в том числе по мостам и складам боеприпасов противника. О результатах ударов сообщили в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины.

Пострадал аэродром в Крыму

В ночь на воскресенье, 5 июля, бойцы Сил обороны в очередной раз нанесли удар по аэродрому "Гвардейское", расположенному в 13 км к северу от Симферополя.

"Масштаб нанесенного ущерба уточняется", — отметили в Генштабе.

Там напомнили, что пораженный аэродром является одним из ключевых для РФ на временно оккупированном украинском полуострове.

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"Он используется для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, логистики и технического обслуживания авиационной техники", – отмечается в сообщении.

Другие цели на ВОТ Украины, пораженные Силами обороны

В рамках кампании по перерезанию вражеской логистики этой ночью были поражены автомобильный мост через реку Грузкий Яланчик в районе Гусельниковского и автомобильный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области.

"Указанные объекты противник использует для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств", – пояснили в Генштабе выбор целей.

Продолжается и "демилитаризация2 оккупантов на украинской земле. В течение ночи были поражены сразу три склада боеприпасов противника – в районах Макеевки Донецкой области, Довжанска Луганской области и Преображенки Херсонской области.

На оккупированной части Херсонской области находится как минимум две Преображенки. Вблизи какой именно из них был нанесен удар, в Генштабе не уточнили.

"Силы обороны и впредь будут систематически проводить мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины!" – заверили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что ВСУ нанесли авиаудар по микрорайону Покровска, где работали вражеские инструкторы "Рубикона". Защитники поделились видеокадрами поражения.

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