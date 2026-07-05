ВСУ нанесли авиаудар по микрорайону Покровска, где работали вражеские инструкторы "Рубикона". Видео

Силы обороны Украины нанесли авиаудар по микрорайону "Лазурный" в Покровске. По данным военных, здесь действовали инструкторы центра "Рубикон" и дислоцировались подразделения операторов беспилотников.

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Перед ударом украинская разведка детально изучила район сосредоточения противника. Об этом сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Военные отмечают, что оккупанты длительное время использовали разрушенное многоэтажное здание в микрорайоне "Лазурный" в качестве базы для пилотов.

По информации военных, в подразделениях противника, находившихся в этом микрорайоне, было зафиксировано присутствие инструкторов центра "Рубикон". Они занимались подготовкой экипажей беспилотных летательных аппаратов. Также в одном из помещений оккупанты хранили боеприпасы, в состав которых входили ядовитые химические вещества.

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В ДШВ сообщили, что в результате авиаудара противник потерял до двух пунктов базирования экипажей БПЛА, узел связи, запасы боеприпасов, а также до 10–15 военнослужащих.

Защитники подчеркивают, что южную часть Покровска вражеские войска длительное время используют как один из приоритетных районов для сосредоточения личного состава, в частности пилотов БПЛА. По оценке военных, таким образом противник пытается снизить риск ударов украинских FPV-дронов в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ и упростить логистику.

Напомним, Силы обороны продолжают наносить потери российским оккупантам как в России, так и на временно оккупированных территориях. 4 июля они сбили вражеский вертолет над Азовским морем.

Также OBOZ.UA сообщал, что 28 июня и в ночь на 29 июня Силы обороны Украины нанесли удары по трем мостам, которые оккупанты использовали для логистики на временно оккупированных территориях. Под удар попали автомобильный мост в районе Новоазовска Донецкой области и два железнодорожных моста в Луганской области.

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