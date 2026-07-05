"Не вся баллистика сбивается": Зеленский рассказал, сколько дронов и ракет Россия применила против Украины за неделю. Видео

Россия не прекращает наносить регулярные удары по территории Украины, унося жизни невинных людей. Только за неделю оккупанты направили на территорию нашего государства более 2 тыс. БПЛА, почти 2 тыс. кассетных боеприпасов и более сотни ракет.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что критической проблемой для Украины является сбивание именно баллистических ракет.

Российский террор продолжается

"В течение недели Россия применила против Украины около 2200 ударных дронов, более 1730 управляемых авиационных бомб и 106 ракет различных типов, почти половина из них – баллистические", – говорится в сообщении.

Украинский лидер подчеркнул, что оккупанты практически ежедневно наносят удары по Сумам, Запорожью, Херсону, Харькову, Днепру, а также по приграничным и прифронтовым населенным пунктам.

Главные истории дня

Отдельно он упомянул массированную атаку на Киев в ночь на 2 июля, в результате которой погиб 31 человек, еще 102 получили ранения, среди пострадавших также четверо детей. Глава государства выразил соболезнования семьям и близким погибших и подчеркнул, что защита людей стоит на первом месте.

Президент подчеркнул, что критическим моментом для Украины, прежде всего, является сбивание баллистических ракет

"У нас уже есть возможности эффективно сбивать более 90% дронов, но, к сожалению, не все баллистические ракеты удается сбить. И именно на баллистические ракеты сейчас опирается Москва, чтобы продолжать свою войну. И каждый день мы работаем над укреплением ПВО Украины — через PURL и благодаря нашим двусторонним контактам со странами, которые не присоединились к PURL, но у которых есть столь необходимые нам ракеты. Мы укрепляем нашу ПВО, совместно работая с европейцами над антибаллистической защитой", – написал Зеленский.

Отдельно он отметил необходимость получить от партнеров ответы на украинские запросы об усилении противовоздушной обороны, подчеркнув, что каждый пакет ракет-перехватчиков означает реальную защиту человеческих жизней.

"Я благодарю всех лидеров, которые находят возможности помогать именно таким образом", – подытожил президент.

Напомним, накануне Зеленский заявил о планах создать в море линию обороны из дронов-перехватчиков для защиты от воздушных атак. По его словам, дроны-перехватчики будут запускаться с различных платформ, в частности с морских беспилотников, при этом он отметил, что будущая система должна усилить защиту Одессы и всего южного региона.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Германия работают над совместным проектом по созданию перспективной европейской системы противовоздушной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты. Инициатива призвана не только усилить защиту Украины, но и заложить основу для формирования собственной антибаллистической обороны всей Европы, которой на данный момент фактически не существует.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!