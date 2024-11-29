'Пережили тяжелые испытания': из оккупированных Россией территорий вернули еще восьмерых детей

На подконтрольные Украине территории из российской оккупации удалось вернуть еще восьмерых украинских детей в возрасте от 6 до 16 лет. Многие из них перенесли тяжелые испытания.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что детей удалось спасти благодаря инициативе президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

Дети из Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областей и Крыма, жившие под давлением российской оккупации, наконец-то вырвались на свободу. У некоторых детей есть болезни, поэтому их встречали в Украине вместе со "скорыми".

Ермак рассказал о том, что пришлось пережить некоторым из них.

Так, одна из девочек имеет серьезное неврологическое заболевание. Она проживала с бабушкой в Крыму и не имела доступа к необходимому медицинскому лечению, что ухудшало состояние ребенка.

Среди возвращенных детей также 12-летний мальчик, который после потери матери оказался в детском доме, где ему дурили голову пропагандой. Мальчика уже планировали передать в русскую семью. Но, несмотря на все трудности, он поддерживал связь с отцом, проживающим в Харькове.

"Теперь эти дети вернулись в Украину, где получают необходимую поддержку государства и любовь своих родных", – отметил Ермак.

Как сообщал OBOZ.UA:

26 ноября благодаря инициативе президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA домой вернулись еще двое украинских детей. Это 6-летняя Мария и 14-летняя Вероника.

Ранее в этом месяце из временно захваченных войсками России территорий удалось вернуть еще 15 детей. Они уехали из Донецкой, Запорожской и Херсонской областей с помощью благотворительной организации Save Ukraine в рамках гуманитарной программы Bring Kids Back.

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