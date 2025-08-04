Периметр под охраной: оккупанты усилили меры безопасности в Севастопольской бухте. Фото

Российские захватчики усилили меры безопасности в Севастопольской бухте после ударов Вооруженных сил Украины. Сейчас подходы к объекту ограничены, а периметр тщательно охраняется.

Об этом в своем Telegram-канале сообщило военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". Там отметили, что никакие меры со стороны россиян не помешают партизанам узнать новую информацию.

Детали

"Агенты "Атеш" регулярно отслеживают активность оккупантов в Севастопольской бухте. На этот раз под прицел попали Южная Бухта и сухой док возле филиала МГУ в Севастополе", – говорится в сообщении.

Ранее Силы обороны Украины уже наносили удары по этому сухому доку, поэтому оккупанты стали осторожнее. Сейчас там усилены меры безопасности: ограничен доступ к объекту, а периметр тщательно охраняется.

Несмотря на это, основная активность фиксируется преимущественно в вечернее и ночное время. Сейчас сухой док периодически используется для хранения и ремонта военной техники и ее комплектующих.

"Мы уверяем, что никакие меры не помогут оккупантам скрыть свои действия в бухтах Севастополя. А подробную информацию о грузах, с которыми там работают, мы передаем правильным людям", – отметили в "Атеш".

Партизаны призвали жителей Крыма присоединяться к движению, ведь любая информация может принести пользу.

Какая сейчас ситуация в Крыму

В эфире телемарафона спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что ВСУ наносят удары по системам ПВО России, расположенным в оккупированном Крыму, но оккупанты достаточно быстро восстанавливают недостачу.

По его словам, в воздушном пространстве ситуация непростая. Это касается, в том числе военных аэродромов, которые россияне используют на территории временно оккупированного Крыма.

"Довольно плотно наполнен (противовоздушной обороной. – Ред.) временно оккупированный Крым. Плотность гораздо выше, чем на территории самой Москвы. Мы это видим по результатам объективного контроля на основе того, что происходит на территории РФ. Тем не менее они продолжают поддерживать такую плотность потому, что для них очень важно сохранить так называемый Крымский мост", – объяснил Плетенчук.

По его словам, подобная ситуация наблюдается и в Новороссийске (РФ), где противнику удается обеспечивать относительную безопасность части своего Черноморского флота. Это достигается, в частности, благодаря размещению значительного количества систем противовоздушной обороны и других защитных средств.

Напомним, по информации "Атеш", российский флот в оккупированном Крыму медленно деградирует. Агенты наблюдают перемещение кораблей и судов захватчиков в Стрелецкой бухте Севастополя, а в последнее время бухта практически пустует и используется для стоянки буксирных судов и небольших патрульных катеров.

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