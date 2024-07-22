Перспективный и упорный: в боях на фронте погиб молодой защитник с Ривненщины. Фото

В боях против российских оккупантов погиб молодой военный Вадим Корнийчук из Ривненской области. Он воевал на одном из южных направлений фронта.

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Защитнику навеки осталось 23 года. О потере сообщили в Гощанском поселковом совете.

Вадим Валерьевич Корнийчук был родом из села Пустомыты Ривненского района. Он служил в первом взводе оперативного назначения, имел звание младшего сержанта.

Жизнь воина оборвала вражеская пуля 18 июля во время выполнения боевого задания в Запорожской области.

"Молодой, перспективный, упорный. Ему бы еще жить и жить... Выражаю искренние соболезнования семье, близким и друзьям погибшего. Вечная память и вечная слава Герою!" – отметили в громаде.

О дате и времени прощания с защитником землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских захватчиков погиб 23-летний стрелок-санитар "Азова" Максим Зосимчук из Ривненской области. Жизнь молодого воина оборвалась на Донетчине, от множественных обломочных повреждений.

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