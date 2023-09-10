'Первая такая война': глава ГУР указал на ключевую особенность агрессии РФ против Украины

Война России против Украины стала первым военным конфликтом, в ходе которого были применены "абсолютно все виды вооружения", от подлодок до стратегических бомбардировщиков. И даже это не дало государству-агрессору решающего преимущества: за время полномасштабной войны военная мощь РФ существенно подорвана, а профессиональная армия закончилась в прямом смысле слова.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в ходе ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии. Он уверен, что Россия значительно уступает Украине в креативности и гибкости на поле боя, однако отметил, что государство-агрессор до сих пор остается сверхсерьезным противником, которого не стоит недооценивать.

По словам Буданова, война против Украины, которая в Кремле задумывалась как фактор усиления РФ, стала для России ловушкой, вытягивающей из нее экономические, финансовые и военные "соки".

"Война не пошла на пользу путинскому режиму: экономика не выдерживает, это факт. Финансы держатся на запасах, а военная мощь сильно потеряла за время войны. Профессиональная армия, в общем смысле, закончилась прошлой осенью. Сейчас они воюют мобилизованными. Производство нового оружия и техники на совершенно недостаточном уровне", – сформулировал свое видение последствий полуторагодичной полномасштабной агрессии против Украины для РФ Буданов.

Он скептически оценивает разговоры о возможной дальнейшей эскалации со стороны РФ, ведь она уже применила практически все виды имеющихся вооружений.

"О какой эскалации можно говорить, если задействованы абсолютно все типы вооружений: от подлодок до стратегических бомбардировщиков. Нужно изменить логику: не все в руках Российской Федерации, и не все в руках других игроков на мировой арене, что-то зависит и от нас", – заявил Буданов.

Однако, несмотря на это, подчеркнул глава ГУР, впадать в эйфорию и недооценивать врага для украинцев стало бы большой ошибкой: Россия до сих пор несет чрезвычайную угрозу для Украины.

"С точки зрения креативности и гибкости мы все еще побеждаем Россию. Путинский режим уже не столь мощный. Но это все еще непреодолимый враг и нельзя просто так говорить, что у них все абсолютно плохо. Они адаптируются. Хорошо построили не одну линию обороны. Но наше движение продолжается!" – поделился мыслями Буданов.

Напомним, ранее глава ГУР заверил, что контрнаступление Украины продолжится и в холодную, сырую погоду, хотя она и создаст для воинов дополнительные трудности. Это заявление прозвучало на фоне слов председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что погодные условия позволят украинцам продолжать наступательную операцию еще максимум полтора месяца.

Также Буданов убежден, что у России не хватит сил на длительную войну. Поэтому она не затянется еще на годы, как прогнозирует ряд военных и политических аналитиков. Данные военной разведки Украины свидетельствуют, что РФ не имеет ресурсов на долгосрочную перспективу, а имеющиеся истощаются изо дня в день.