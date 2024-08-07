Когда наши F-16 могут работать в оккупированном Крыму и по территории России. Интервью с военным экспертом Мельником

В Украину наконец прибыли первые самолеты F-16. Сейчас о первой партии известно немногое. В частности, доподлинно неизвестно, сколько их на самом деле, какое именно вооружение у них есть в комплекте, а также какие задачи и где они будут выполнять. Однако можно сказать, что эти истребители позволят Силам обороны по меньшей мере удержаться в условиях, когда российская оккупационная армия имеет преимущество в авиации.

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Смогут ли F-16 работать в оккупированном Крыму или на территории России? Пока это достаточно проблематично, ведь сначала нужно решить вопрос противовоздушной обороны врага. Но не стоит забывать, что этот истребитель способен выполнять множество задач и на территории Украины, ведь это многофункциональный самолет, который, в частности, способен уничтожать вражеские самолеты.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– В Украину наконец-то прибыли первые самолеты F-16. Их точное количество официально не сообщается, а в сети говорят о десятке этих истребителей. Насколько это существенная помощь для нас? Куда эти F-16 могут быть направлены прямо сейчас?

– Действительно, озвучиваются разные цифры – и шесть, и десять. Но все равно это даже меньше одной эскадрильи. Скорее всего, на данном этапе это можно рассматривать как частичную компенсацию потери возможностей, которые понесла Украина по разным причинам. Следовательно, нельзя говорить, что это ничего, но эти несколько самолетов помогут нам выдержать ту разницу в балансах, чтобы преимущество России в авиации не становилось еще большим.

Какие задачи будут выполнять эти самолеты? Пока мы этого не знаем. Возможно, это даже хорошо, несмотря на то, что интерес к F-16 очень велик. Однако из соображений безопасности в условиях войны нельзя раскрывать всю информацию.

Тем не менее из официальных сообщений, которые были, из первых официальных видео можно предположить, что эти самолеты оснащены средствами воздушного поражения, ракетами "воздух-воздух" малой дальности с разными головками наведения – радиолокационными, инфракрасными – и системами, повышающими безопасность самого самолета. и экипажа от сбивания вражескими ракетами.

Это свидетельствует о том, что, по крайней мере, в том оснащении, в котором это было продемонстрировано, этот самолет может применяться для сбивания воздушных целей типа крылатых ракет, "Шахедов", а при умелом применении и планировании ракета позволяет сбивать цели на расстоянии до 70 км.

При этом я предполагаю, что информация, обнародованная для широкой общественности, могла преследовать несколько целей. Одна из них – не помогать противнику уже на этом этапе понять, к чему готовиться.

– Могут ли F-16 именно в том комплекте, о котором вы сказали, уничтожать вражеские самолеты? В ВМС сообщили, что на территории оккупированного Крыма остались пять военных аэродромов, два из которых уже без самолетов. Предполагаете ли вы, что F-16 могли бы помогать освобождать Крым?

– На данном этапе это если не нереалистично, то очень проблематично. Но как мы знаем, Силы обороны Украины интенсивно работают над уничтожением противовоздушной обороны Крыма как с помощью наземных комплексов, так и авиации.

Поэтому теоретически можно предположить, что в определенный момент F-16 смогут сначала приблизиться к полуострову, а затем выполнять задачи над самим полуостровом. Но, скорее всего, это перспектива не сегодняшняя и не завтрашняя.

Что касается технических возможностей F-16 сбивать самолеты, то я уже упомянул о воздушных целях. Такие цели могут быть разные, в том числе пилотируемые самолеты. Поэтому все будет зависеть от того, каким будет вооружение, будут ли ракеты с большей дальностью или будет соответствующее сопровождение таких операций. То есть чтобы этот самолет получал целеуказания от другого источника, не включая своего радара, чтобы не выявить себя преждевременно. Еще один фактор – насыщенность средствами ПВО того или иного участка, где будет применяться F-16.

Но F-16 – это самолет многоцелевого назначения, для работы как по наземным целям, так и в качестве истребителя. Уничтожение воздушных целей – одно из его назначений.

– Пока не предусмотрено применение F-16 на территории страны-агрессора?

– По-моему, это самое легкое западное ограничение, которое пока ни на что не влияет, потому что, как с Крымом, так и с территорией России – посылать туда сейчас F-16 было бы очень безрассудно. Вероятность того, что F-16 будет там сбит или поражен, очень высока. Для таких миссий лучше применять беспилотные летательные аппараты, дроны или ракеты, которые есть в Украине. Следовательно, я считаю, что к такому ограничению на данном этапе нам следует относиться совершенно спокойно.

– Появилась информация о том, что Россия тайком уже запустила железную дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь. По ней уже поехали грузовые вагоны с неизвестным содержимым. Считаете ли вы, что этот шаг преследовал определенную цель? Или речь идет только о выполнении очередного задания?

– Цель там абсолютно ясна. Логистика была проблематичной из-за Крыма, особенно после нанесения ударов по мосту и по паромной переправе. Следовательно, здесь была достигнута чисто утилитарная цель.

При этом об этой железной дороге не стало известно только вчера. Стало известно только о том, что она введена в эксплуатацию. Это не стало сюрпризом. По этой железной дороге наносились удары на этапе строительства, поэтому логично предположить, что украинские Силы обороны будут делать все возможное, чтобы этот объект был по меньшей мере ограниченно пригодный.

Я также не исключаю, что при нанесении ударов будет учитываться такой нюанс, как возможность нанесения ущерба, который позволил бы быстро восстановить эту железную дорогу и использовать ее уже в целях украинской обороны.