Первый подтвержденный случай: в боях за Крынки ликвидирован офицер из Беларуси, который воевал за РФ. Фото

Украинские военные в Крынках Херсонской области ликвидировали военного РФ, который оказался гражданином Беларуси. Это первый подтвержденный случай участия белорусов в боях на Херсонском левобережье.

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Об этом рассказал военный журналист Андрей Цаплиенко. Он также показал документы оккупанта.

В Крынках убили захватчика с военным билетом на имя Лазарева Дениса Александровича 1976 года рождения. Судя по его документам, он офицер запаса РБ.

"Он штурмовал Крынки в составе 328-го полка новой 104-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов. Военный билет белорусу выдал военкомат Минского района в декабре 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения", –отметил Цаплиенко.

В 2003-2004 годах Лазарев служил в воинской части №61357, дислоцированной в столице Беларуси. Интересно, что у убитого были железнодорожные билеты из Севастополя в Рязань (на 9 января) и из Рязани в Ульяновск (на 11-е). Именно в Ульяновске дислоцируется упомянутая 104-я десантно-штурмовая дивизия.

Ранее британская разведка сообщала, что эта дивизия "понесла критические потери во время штурма Крынок".

Как сообщал OBOZ.UA, враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, в частности, в Крынках. В течение суток противник совершил там семь безуспешных штурмов позиций наших войск.

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