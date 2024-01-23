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Первый подтвержденный случай: в боях за Крынки ликвидирован офицер из Беларуси, который воевал за РФ. Фото

Михаил Левакин
War
1 минута
4,5 т.
Первый подтвержденный случай: в боях за Крынки ликвидирован офицер из Беларуси, который воевал за РФ. Фото

Украинские военные в Крынках Херсонской области ликвидировали военного РФ, который оказался гражданином Беларуси. Это первый подтвержденный случай участия белорусов в боях на Херсонском левобережье.

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Об этом рассказал военный журналист Андрей Цаплиенко. Он также показал документы оккупанта.

В Крынках убили захватчика с военным билетом на имя Лазарева Дениса Александровича 1976 года рождения. Судя по его документам, он офицер запаса РБ.

"Он штурмовал Крынки в составе 328-го полка новой 104-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов. Военный билет белорусу выдал военкомат Минского района в декабре 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения", –отметил Цаплиенко.

Первый подтвержденный случай: в боях за Крынки ликвидирован офицер из Беларуси, который воевал за РФ. Фото

В 2003-2004 годах Лазарев служил в воинской части №61357, дислоцированной в столице Беларуси. Интересно, что у убитого были железнодорожные билеты из Севастополя в Рязань (на 9 января) и из Рязани в Ульяновск (на 11-е). Именно в Ульяновске дислоцируется упомянутая 104-я десантно-штурмовая дивизия.

Первый подтвержденный случай: в боях за Крынки ликвидирован офицер из Беларуси, который воевал за РФ. Фото

Ранее британская разведка сообщала, что эта дивизия "понесла критические потери во время штурма Крынок".

Первый подтвержденный случай: в боях за Крынки ликвидирован офицер из Беларуси, который воевал за РФ. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, в частности, в Крынках. В течение суток противник совершил там семь безуспешных штурмов позиций наших войск.

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