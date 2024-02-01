'Первый случай в истории': в МИДе прокомментировали решение Международного суда ООН против РФ

Международный суд ООН установил, что Россия нарушила международные конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Это первый случай в истории, когда суд в Гааге вынес окончательное решение о нарушении Российской Федерацией норм международного права.

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Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины. Ведомство отреагировало на решение Международного суда ООН по иску Украины против России.

"Суд установил, что Россия нарушила оба международных договора. Это первый случай в истории, когда Международный Суд ООН вынес окончательное решение о нарушении Россией норм международного права", – говорится в заявлении.

Ведомство отметило, что дело, инициированное Украиной, задокументировало целую кампанию террористических актов, начатую РФ с 2014 года, которая принесла страдания украинскому народу.

Контролируемые Россией лица и группировки атаковали украинцев, обстреливали гражданские объекты, бомбили мирные города. Речь идет, в частности, о Волновахе, Мариуполе, Краматорске, Авдеевке, Харькове, Одессе.

Кроме того, Россия осуществляла кампанию по культурному уничтожению этнических групп украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму, начиная с 2014 года, отметили в МИД.

В министерстве добавили, что Украина будет добиваться справедливого наказания за все незаконные действия России, включая полномасштабное вторжение в 2022 году.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января 2024 года Международный суд ООН в Гааге объявил исторический приговор по иску Украины против России, который касался поддержки Москвой террористов в Донбассе и нарушения прав меньшинств в Крыму. Суд установил, что Россия нарушила Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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