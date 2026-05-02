Первый взлет начинается здесь: пограничники показали подготовку в школе пилотов 'Феникса'. Фото

В летной школе подразделения "Феникс" новобранцы учатся поднимать свои первые беспилотники в воздух. Вместе с ними профессиональные пилоты улучшают навыки и осваивают новейшие модели дронов.

Об этом рассказали в Telegram-канале Госпогранслужбы. Также пограничники поделились фотографиями с учений.

На базе специализированной школы подразделения "Феникс" продолжается активная подготовка операторов БПЛА. Во время занятий рекруты учатся сочетать теорию и практику. Вместе с тем действующие пилоты могут совершенствовать собственные умения и повышать квалификацию.

"В летной школе пограничного подразделения "Феникс" юные рекруты впервые берут в руки пульты и поднимают свои первые дроны в воздух. Опытные пилоты совершенствуют навыки, осваивают новые технологии и изучают современные образцы беспилотников", – отметили пограничники.

Обучают рекрутов опытные инструкторы. Они передают ученикам свой реальный боевой опыт, помогая каждому пройти путь от первого взлета до уверенного управления техникой.

Напомним, украинские пограничники наряду с другими составляющими Сил обороны продолжают уничтожать российских оккупантов на фронте. Только на Харьковщине в течение апреля бойцы ГПСУ уничтожили 50 оккупантов.

Как рассказывал OBOZ.UA, в ГУР раскрыли детали уникальной спецоперации по уничтожению "ахматовцев" на Сумщине. В результате операции "Ахмат" понес наибольшие потери с начала большой войны: 41 оккупанта ликвидировали, а 87 "затрехсотили". Кроме этого, еще более 100 "кадыровцев" считаются пропавшими без вести.

