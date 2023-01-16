Песков цинично прокомментировал ракетный удар по Днепру и вспомнил скандальное заявление Арестовича

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков цинично прокомментировал ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре. Он соврал, что российская армия якобы не наносит удары по жилым домам.

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В то же время он попытался переложить ответственность за трагедию с РФ на якобы "работу ПВО". Об этом Песков рассказал в комментарии российским пропагандистским СМИ.

По его словам, российские оккупационные войска якобы атакуют только военные цели. При этом Песков цинично соврал, что россияне не наносят удары по гражданским объектам. Примечательно, что он также вспомнил высказывание советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о том, что причиной трагедии в Днепре якобы стала украинская ракета ПВО.

"Российские вооруженные силы не наносят удары по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным. Вы сами видели выводы некоторых представителей украинской стороны, где говорилось, что эта трагедия стала следствием действия ПВО", – сказал путинский пресс-секретарь.

Напомним, 14 января в ходе ракетной атаки по Украине Россия ударила по многоэтажке в Днепре. Обрушился один из подъездов, под завалами остаются люди.

Российские пропагандисты принялись оправдывать кровавый теракт РФ, заявив, что причиной трагедии якобы стала украинская ракета ПВО: так Россия пытается снять с себя ответственность за шокирующее преступление. Этот же тезис, практически дословно, повторил и советник ОПУ Алексей Арестович, что вызвало шквал критики в его адрес.

Ранее сообщалось, что днем 15 января во время разбора завалов уничтоженной российской ракетой многоэтажки в Днепре удалось спасти женщину. Сотрудники ГСЧС услышали голос пострадавшей и спустя некоторое время нашли ее под завалами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ракетного удара российских террористов по многоэтажному дому в Днепре количество погибших возросло. По состоянию на 13:00 16 января известно уже о 40 жертвах. На месте трагедии продолжается спасательно-поисковая операция.

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