'Пик маразма российской пропаганды': побратим Залужного рассказал, как главнокомандующий ВСУ реагирует на фейки РФ о своей гибели

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ранее являвшийся активным пользователем соцсетей, и сейчас отводит себе время для чтения новостей в интернете. Именно оттуда Залужный и узнает о своих так называемых "болезнях", "трепанации черепа" и других баснях российской пропаганды по отношению к нему.

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Об этом изданию BBC рассказал полковник Анатолий "Штирлиц" Штефан, побратим главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Штефан утверждает, что Залужный воспринимал такие сообщения с юмором и не собирался никак реагировать на них, поскольку то, что несла российская пропаганда, было совершенно бессмысленным фейком.

Однако он решил ответить после того, как российские военкоры начали заявлять, что у украинского главнокомандующего была тяжелая операция на мозге, а директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что "Россия получает информацию о состоянии здоровья главнокомандующего ВСУ, но не будет разглашать ее". Тогда Штефан предложил Залужному раскрыть "ужасную тайну российской пропаганде".

Поскольку к тому времени состоянием здоровья Залужного уже интересовались не только россияне, но и украинцы, несмотря на успокаивающие комментарии от власти.

Так, в мае российские СМИ начали активно распространять сообщения о серьезном ранении Залужного. Его коллега, более известный всем как "Штирлиц", утверждает, что главнокомандующий не собирался реагировать на это, но российская пропаганда пробила очередное дно и вышла за пределы допустимого.

"Мы сняли это видео и подумали, что (россияне) скажут: вот он сидит, значит, ранен. Поэтому мы сразу сняли второе видео, где Залужный держит камеру на селфи и, улыбаясь, говорит, что все хорошо", – рассказывает Штефан о "закадровых" моментах этих съемок. "Залужный всегда смеется над такими историями. Мы привыкли к тому, что (россияне) распространяют разные истории о нем. Но в этот раз российская пропаганда достигла пика абсурдности".

Напомним, что в Верховной Раде поддержали переименование села в честь главнокомандующего ВСУ. Село Ватутино Нововодолажской территориальной громады в Харьковской области переименуют в Залужное.

Также в России объявили в розыск главнокомандующего ВСУ Залужного, которого до этого объявляли мертвым. Его и других украинских военачальников страна-агрессор заочно обвинила в "обстреле мирного населения и гражданских объектов Донбасса".

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