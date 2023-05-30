В России объявили в розыск главнокомандующего ВСУ Залужного, которого до этого объявляли мертвым. Фото

МВД России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Его и других украинских военачальников страна-агрессор заочно обвинила в "обстреле мирного населения и гражданских объектов Донбасса".

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Данные об этом появились в базе розыска МВД. Также МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Сырского.

Следственный комитет РФ выдвинул обвинения против украинского главнокомандующего ВСУ в мае. Тогда же российские пропагандистские издания и телеграмм-каналы начали распространять информацию без ссылки на источник, что Залужный не принял участие в публичном мероприятии из-за того, что погиб во время ракетного удара России вблизи Херсона.

Позже пропагандисты изменили эту версию и начали утверждать, что глава украинского Генштаба получил "травму головы", которая будет мешать ему продолжать свою работу, и его прооперировали. Другие российские издания придумывали еще большую чушь, что Залужный находится "в коме или запое".

Через несколько дней после этого в Украине опровергли выдумки пропагандистов относительно состояния здоровья украинского военачальника. Так, в сети опубликовали видео с участием Залужного, чем подтвердили, что все эти конспирологические версии не что иное, как ложь, привычная для наших соседей. Сам главнокомандующий улыбался и поблагодарил украинцев за поддержку.

Российские СМИ также сообщают о том, что кроме Залужного, МВД РФ объявляли в розыск и других военачальников Украины. В частности, были предъявлены обвинения и командующему Сухопутными войсками ВСУ Сырскому.

Как сообщалось ранее, в мае российская пропаганда приложила много усилий, чтобы дискредитировать Украину, дестабилизировать ситуацию в нашей стране, а также деморализовать наших воинов. Однако ничего, кроме смеха и новой порции позора, враг так и не добился. Какие больные фантазии разгоняли оккупационные паблики и росСМИ – читайте в материале OBOZREVATEL.