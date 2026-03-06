'Пилоты были убедительны': 'Мадьяр' показал взятие в плен двух оккупантов с помощью дрона. Видео

5 марта украинские военные в очередной раз взяли в плен оккупантов с помощью беспилотников...На этот раз обменный фонд пополнился на двух российских военных.

Об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, также известный как "Мадьяр". В Telegram-канале он обнародовал кадры операции.

"Пилоты 414 обр "Птицы Мадьяра" были убедительны и заполонили дроном двух червей", – отметил "Мадьяр".

Двух оккупантов взяли в плен пилоты 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра".

Напомним, недавно военные 158-й отдельной механизированной бригады с помощью беспилотника с громкоговорителем заставили сдаться пятерых российских оккупантов.

Среди захваченных в плен российских военных боец ВСУ из Запорожья с позывным "Вольт" узнал своего земляка – парня из временно оккупированного села Большая Знаменка. В этом населенном пункте проживали бабушка и двоюродные братья военного, поэтому он часто бывал там раньше.

Пленным оказался Владимир Башмаков. На момент начала полномасштабного вторжения России ему было 15 лет. Как только парню исполнилось 18 лет, его зачислили в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота РФ. Уже через две недели он оказался на передовой на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, двое украинских военных во время выполнения боевого задания взяли в плен шестерых российских оккупантов. Операцию провели бойцы штурмовой группы "Морок" 225-го отдельного штурмового полка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!