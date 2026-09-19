Пилоты Су-27 сбросили авиабомбу на здание, в котором находились оккупанты. Видео

Украинские защитники не перестают уничтожать военную технику и живую силу оккупантов на фронте. На этот раз по захватчикам ювелирно поразили пилоты истребителя Су-27.

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Авиабомба, которую они сбросили с самолета, попала прямо в здание, где прятались россияне. Феерические кадры опубликовали в Telegram-канале "Соняшник".

Аэроразведка обнаружила скопление российских военных в заброшенном здании на одном из направлений фронта. После этого по сооружению нанесли точный удар авиабомбой GBU-62, в результате чего здание было полностью разрушено вместе с оккупантами, находившимися внутри.

"Мощные Су-27 снова нанесли удар по вражескому гнезду с помощью мощных бомб GBU-62", – говорится в сообщении.

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Что известно об авиабомбе GBU-62

Это высокоточный планирующий боеприпас, созданный на базе авиабомбы Mk-82. Он оснащен крыльями-планером, благодаря которым при сбросе с большой высоты может преодолевать расстояние до 70–80 км, тогда как стандартный JDAM имеет дальность полета до 28 км.

Масса боевой части составляет 227 кг, а заявленная точность поражения – около 5 метров по показателю КВО.

Напомним, украинские артиллеристы обнаружили и уничтожили редкую реактивную систему залпового огня Type-75. Точный удар по цели нанесли бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины поразили два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" в Таганроге (РФ). Также под удар попали радиолокационная станция, места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников и предприятие российского оборонно-промышленного комплекса.

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