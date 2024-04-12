Писториус сравнил Путина с Гитлером и заявил, что Европа должна готовиться к агрессии со стороны России

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сравнил войну, которую ведет Российская Федерация против Украины, с аннексией территории Чехословакии нацистской Германией в 1938 году. Он также предположил, что Европа должна быть готова к возможности широкомасштабной атаки со стороны России.

Об этом сообщает Bloomberg. Во время презентации новой биографической книги о премьер-министре Великобритании и выдающемся деятеле Второй мировой войны Уинстоне Черчилле он отметил, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не прекратит свои действия после завершения войны против Украины.

"Он также четко заявил об этом. Так же четко, как и Гитлер, который тоже всегда говорил, что не остановится", – отметил Писториус.

По его словам, в период войны люди ищут лидера, на которого можно положиться, "даже если он рисует мир мрачными цветами".

На минувшей неделе министр обороны, который считается потенциальным претендентом на должность канцлера после Шольца, выразил призыв к ослаблению ограничений ограничений на долги Германии с целью укрепления военных усилий страны. Это стало актуальным в связи с ожидаемым истощением специального внебюджетного фонда в размере 100 миллиардов евро в 2027 году.

"Мы должны вернуть эту страну в положение, в котором она сможет защитить себя. Мы должны решить сейчас, хотим ли мы подготовиться к реальной угрозе со стороны Путина, или мы хотим облегчить ему это", – сказал Писториус на книжном событии, имея в виду годы пренебрежения вооруженными силами Бундесвера.

Ранее сообщалось, что политического решения о передаче Украине германских крылатых ракет Taurus в Берлине нет. Это подтвердил телефонный звонок военных ФРГ, который смогла перехватить российская армия.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус намерен к осени 2025 года возобновить обязательную военную службу. В этом контексте он рассматривает внедрение шведской модели призыва.