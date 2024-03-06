Политического решения о передаче Украине ракет Taurus нет, – Писториус

Политического решения о передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus в Берлине нет. Это подтвердил телефонный звонок военных ФРГ, который смогла перехватить российская армия.

Соответствующее заявление 5 марта сделал министр обороны Германии Борис Писториус во время поездки в Швецию, передает Reuters. Напомним: российские пропагандисты обнародовали содержание почти 40-минутного разговора между генеральным инспектором ВВС ФРГ Инго Герхарцем и тремя офицерами, который, вероятно, состоялся 19 февраля.

"Во время всего этого телефонного разговора они все время говорили, что нет никакого политического решения – ни со стороны канцлера [Олафа Шольца], ни со стороны меня – об отправке Taurus в Украину", – сказал Писториус на пресс-конференции.

Он утверждает, что Берлин не расстроен скандалом вокруг записанной россиянами беседы. Писториус уведомил партнеров в Вашингтоне, что это была "человеческая ошибка".

"Они не злятся и не расстраиваются из-за Германии, потому что знают, что у нас есть правила и что подобные вещи могут случиться", – отметил глава МО Германии.

Как писал OBOZ.UA, ранее Борис Писториус объяснил, как Россия смогла перехватить телефонный разговор немецких военных. Один из участников подключился к звонку с помощью мобильной сети или Wi-Fi отеля.

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