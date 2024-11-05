Планировал побег в Россию: СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего удары по Николаеву и Одессе. Фото

Служба безопасности Украины успешно задержала агента российской ФСБ, который помогал оккупантам совершать ракетно-дроновые удары по Николаеву и Одессе. Известно, что мужчина готовился бежать в Россию, однако украинская контрразведка вовремя прекратила его деятельность.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, фигурант – бывший военный пенсионер из Николаева, ранее неоднократно ездивший в Россию.

После начала полномасштабного вторжения ФСБ вышла с ним на связь и предложила сотрудничество, обещая "эвакуацию" в Россию и материальную поддержку в обмен на информацию.

Выполняя задачи российских спецслужб, агент разведывал расположение украинских Сил обороны, передавая данные для осуществления ударов с применением дронов-камикадзе типа "Шахед" и ракетного вооружения. После атак он проводил разведку, чтобы проинформировать ФСБ о последствиях вражеских ударов.

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Чтобы расширить возможности российской разведки, фигурант подыскивал новых агентов среди своих знакомых – бывших правоохранителей. Во время бытовых разговоров он пытался собирать информацию о настроениях и позициях действующих работников правоохранительных органов.

Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность агента. При обыске у него изъяли сим-карты и два мобильных телефона, один из которых использовался для тайной связи с оккупантами.

Злоумышленнику объявлено подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственное предательство, совершенное в условиях военного положения. Пока он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области СБУ задержала агента ФСБ и его сообщника, которые шпионили за поездами с военной техникой ВСУ и пытались противодействовать мобилизации на западе Украины. Один из задержанных – бывший коммунист, ранее пытавшийся создать альтернативные "органы местного самоуправления".

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали агента РФ, пытавшуюся разведать позиции украинских военнослужащих. Чтобы войти в доверие, предательница поддерживала "душевные разговоры" и предлагала клининговые услуги.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Покровске задержали 23-летнего агента российских оккупантов. Местный житель собирал разведывательные данные о позициях Сил обороны и корректировал воздушные удары РФ на Покровском направлении, а также в Сумской области.

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