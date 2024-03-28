Планируют заранее: в ГУР объяснили, почему атаки РФ не являются 'ответными ударами' на поражение их НПЗ

Западные издания часто называют удары России по украинским гражданским объектам инфраструктуры "ответными ударами", имея в виду нанесение ударов Украиной по российским НПЗ, военным кораблям и самолетам. Про это же говорят и "на болотах". Однако, атаки, которые российские оккупанты осуществляют по мирным городам и селам Украины, не могут быть "ответными ударами" ни с тактической, ни с технической точки зрения.

Об этом сказал спикер Главного Управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Holos Ameryky. Он объяснил, почему бы не было меньше ударов со стороны страны-террористки России, даже если бы Украина не наносила удары по ее территории.

По словам Юсова, кремлевский диктатор Владимир Путин третий год подряд осуществляет постоянный террор против Украины, пренебрегая международным правом. Его агрессия не была меньше и в начале полномасштабного вторжения, когда на украинские населенные пункты летели сотни ракет.

"А сотни ракет, выпущенных по Украине, начиная с 24 февраля 22 года - это удары какие? В ответ? Или это просто прямой акт агрессии? Путин напал на Украину. Путин напал на мирное государство, которое стремилось исключительно дипломатическим, политическим путем решить существующее на тот момент проблемы. Путин пренебрег международным правом - уставом Организации Объединенных Наций, Будапештским меморандумом, ну и собственно всем, чем только можно было, и продолжает все это время захватническую войну. Очень странно здесь говорить об ответных ударах", – заметил спикер.

Юсов также объяснил и техническую сторону подготовки ракетных или комбинированных ударов. Такие атаки планируют заранее, на их подготовку уходят недели. Поэтому если такой удар происходит, например, на второй день после атаки украинской стороны на какой-нибудь НПЗ на территории РФ, это означает лишь одно – он был запланирован на эту дату намного раньше, а не вчера.

"Если говорить сугубо с технической точки зрения, то каждый массированный ракетный обстрел, который проводит российская армия, или комбинированный обстрел с использованием беспилотников, – это готовящаяся неделями операция. И если произошел сегодня какой-то инцидент условно на каком-то нефтеперерабатывающем заводе, а завтра –массированный ракетный обстрел со стороны России, это значит, что этот обстрел был запланирован и произошел бы и без того", – пояснил Юсов.

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