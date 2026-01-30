'Планы оккупантов не изменились': Палиса назвал новый 'дедлайн' для захвата Донбасса

Российские оккупационные войска не отказались от намерений полностью захватить Донбасс. Москва установила новый срок для выполнения этой задачи – выход на административные границы Донецкой области до апреля 2026 года. По словам Палисы, эти сроки российская сторона переносила уже неоднократно.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, говоря об актуальных планах РФ. О позиции украинской стороны он рассказал в интервью изданию LB.ua. Он отметил, что планы российского командования остаются неизменными уже длительное время, а новый так называемый дедлайн лишь заменил предыдущие.

Старые цели России

Павел Палиса отметил, что стремление РФ захватить весь Донбасс сохранялось в течение всего 2025 года. Теперь оккупационное командование ориентирует войска на конец марта или начало апреля 2026 года. В то же время, по оценке украинской стороны, реальных возможностей выполнить эту задачу в указанный срок у России нет.

"Миллион раз переносились. Я лично не вижу возможностей у рашки выполнить эту задачу в срок", – сказал Палиса.

Планы и направления

По словам заместителя руководителя ОП, параллельно российские войска планируют создание так называемых буферных зон в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. На стратегическом уровне в РФ рассматривают возможность наступления на Одессу и Николаев, однако пока эти направления не являются приоритетными для российского генералитета.

Палиса объяснил, что топ-командование РФ, оценивая собственные ресурсы, пока не считает эти планы реалистичными. Сейчас главной задачей для оккупантов остается именно Донбасс, а также создание условий для возможного оперативного успеха на Запорожском направлении.

Он добавил, что по состоянию на сейчас оперативный успех смогли реализовать только украинские силы. Временную оккупацию части Запорожской области в начале полномасштабной войны Палиса связал с эффектом внезапности, который впоследствии был потерян.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал сложной оперативную обстановку на Покровском и Очеретинском направлениях. Только на этих двух отрезках фронта за прошедшую неделю зафиксировано около 400 боевых столкновений с врагом.

