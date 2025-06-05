Планы врага разрушил FPV-дрон: в ВСУ показали, как спасли побратимов из окружения. Видео

С несколькими украинскими защитниками на направлении "Константиновка-Покровск" произошла неприятность - они едва не попали в окружение. Но собратьям помогли воины из 91 отдельного противотанкового батальона – с помощью дрона они спасли коллег от окружения.

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Об этом случае рассказали в оперативном командовании "Север" Сухопутных войск Украины. Как отметили военные, именно так работает взаимодействие.

Группа оккупантов уже готовилась штурмовать дом с украинскими защитниками.

"Но планы врага напрочь разрушил FPV-дрон, и вместо наступления у врага началась паника. Они бежали, прятались, рассыпались по полю. Но дрон попал точно в цель. А кассетный боеприпас уже добил тех, кому чудом удалось выжить", – рассказали в 91 ОПтБ.

"Так работает взаимодействие – когда подразделения разные, а цель одна. И когда точно знаешь, что прикрытие будет", – отметили военные.

Напомним, что российские оккупанты потерпели неудачу и отступили после попытки улучшить тактическое положение в районе города Константиновка в Донецкой области. Соответственно, часть войск враг перебросил на Покровское направление.

Константиновка – самый южный город из Славянско-Краматорской агломерации на севере Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее воины Национальной гвардии Украины показали, как уничтожают российских оккупантов на Покровском направлении. Защитники пообещали врагу бессрочную акцию под названием "Увидеть украинский дрон и умереть".

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