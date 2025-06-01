'Увидеть дрон и умереть': в Нацгвардии анонсировали зажигательное шоу для оккупантов. Видео

Воины Национальной гвардии Украины показали, как уничтожают российских оккупантов на Покровском направлении. Защитники пообещали врагу бессрочную акцию под названием "Увидеть украинский дрон и умереть".

Видео дня

Видео поражения живой силы российских захватчиков в воскресенье, 1 июня, обнародовала пресс-служба 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии. На опубликованных кадрах видно, как военных РФ, которые пришли с оружием на украинскую землю, гвардейцы обезвреживают ударами с воздуха.

Внимание! Видео 18+! Содержит сцены насилия!

"Эти оккупанты уже не увидят, как горела их стратегическая авиация", – говорится в публикации.

В Нацгвардии добавили, что бригада "Спартан" предлагает россиянам бессрочную акцию на Покровском направлении: "Увидеть украинский дрон и умереть".

"Для групповых "туров" возможны особые бонусы - зажигательное шоу артиллерии. Эффект неожиданной встречи гарантирован. В пакет входят сбросы и FPV", - пообещали защитники.

Гвардейцы отметили, что то, какой именно дрон прилетит, всегда будет "сюрпризом" для россиян.

Напомним, по данным источников OBOZ.UA, Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в России, и 1 июня стало черным днем для вражеских воздушных сил. Армия агрессора могла потерять не менее 40 самолетов на общую сумму около 2 млрд долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!