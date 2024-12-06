'Планы закладывались давно': Романенко высказался о ракетной программе Украины

Производство вооружений, в частности развитие ракетной программы, является одним из приоритетных направлений для Украины. Впрочем, создание баллистической ракеты, подобной российскому "Орешнику", в ближайшей перспективе маловероятно из-за значительного времени, необходимого для ее разработки.

Видео дня

Однако уже на следующий год Вооруженные силы Украины, вероятно, смогут получить несколько новых ракетных комплексов. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

Он отметил, что планы разработки баллистических ракет в Украине были заложены раньше.

"В то время, когда я был заместителем начальника Генерального штаба, я вел проект "Сапсан". Это баллистическая ракета. На конкурсе Саудовская Аравия выбрала именно наш "Сапсан" по сравнению с российским "Искандером" и китайским комплексом. Однако позже Российская Федерация делала все возможное, чтобы сорвать производство, ставила на ключевые должности в минобороны, СБУ и т.п. своих апологетов", – рассказал Романенко.

В настоящее время реализация ракетной программы возобновлена через проект "Гром-2". Есть несколько других ракетных проектов, однако они реализуются в очень сложных условиях. Уже проведены испытания, но такие программы, по словам Романенко, требуют времени. Пока только ограниченное количество стран имеет соответствующие ракетные технологии для выполнения подобных задач.

Однако к 2025 году Украина вряд ли сможет разработать баллистическую ракету, которая была бы похожа на "Орешник".

"Подобную "Орешнику" вряд ли. Это ракета среднего радиуса действия. Но несколько типов новых ракетных комплексов, я думаю, будет", – добавил Романенко.

Ранее сообщалось, что в серийное производство была запущена украинская ракета-дрон "Паляница". Это средство поражения, часть тактико-технических характеристик которого держится в секрете, было разработано частным стартапом.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Ключевым вопросом на заседании стало производство оружия в Украине. Участники Ставки заслушали доклады о ракетной программе, испытаниях новых типов ракет, производстве артиллерии и поставках в войска украинских дронов разных типов.