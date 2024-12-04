Племянница Путина проболталась в Госдуме, сколько россиян пропали без вести на войне: депутатов попросили нигде не озвучивать цифры. Видео

По меньшей мере 48 тысяч россиян, участвовавших в войне против Украины, считаются пропавшими без вести. Такую информацию случайно озвучила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, которая, по данным СМИ, является двоюродной племянницей российского диктатора Владимира Путина.

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Об этом сообщил Telegram-канал Astra. Соответствующее заявление прозвучало в ходе круглого стола в Госдуме РФ.

"Всех родственников (пропавших без вести), которые к нам обратились <...> 48 тысяч", – сказала Цивильева.

Цивилева отметила, что для поиска и идентификации пропавших без вести у родственников берут образцы ДНК бесплатно. Она также добавила, что подписывающих контракт с Минобороны РФ обязывают предоставлять образец эпителию, который затем анализируется и заносится в базу МВД.

В ответ на ее слова глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал присутствующих депутатов не озвучивать публично цифры пропавших без вести.

"Это такая закрытая информация достаточно чувствительна. Когда документы будем составлять итоговые, тоже чтобы там эти цифры нигде не плавали", – отметил он.

В то же время сама заместитель министра обороны после этого также поспешила уточнить, что назвала цифры не пропавших, а обращений.

"Многих они найдут. Так что эта цифра именно обращений, а не статистики", – сказала она.

СМИ сообщают, что Анна Цивильева является двоюродной племянницей главы Кремля Владимира Путина и супругой министра энергетики Сергея Цивильева. Она находится под санкциями США и ЕС.

Также сообщается, что российские регионы активно закупают оборудование для идентификации тел погибших военных. По данным издания "Верстка", с января по середину ноября этого года на это было выделено 182,9 млн рублей, что почти вдвое превышает показатели 2023 года. Кроме реагентов и ДНК-тестов, регионы покупают установки для автоматического проведения опознания, поскольку ручные анализы занимают больше времени и менее точны.

Как сообщал OBOZ.UA, после увеличения выплат за участие в войне против Украины россиянки начали активно искать способы отправить своих мужчин на фронт. За подписание военного контракта военные в России получают сумму, которая в среднем равна полутора годам заработной платы по среднему уровню доходов.

Напомним, что родственники российских военных продолжают жаловаться на беззаконие в вооруженных силах РФ. По их словам, командование оккупационной армии не оказывает своим солдатам должной медицинской помощи после ранений и фактически отправляет на верную смерть.

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