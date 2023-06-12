Пленные оккупанты без штанов поздравили соотечественников с днем России: в сети показали эпическое видео

В стране-террористе в понедельник, 12 июня, отмечают так называемый день России. Пленные российские оккупанты без штанов поздравили соотечественников с праздником.

Видео дня

При этом они умудрились пожелать жителям РФ, которая все больше откатывается до времен СССР, "счастья и здоровья". В сети показали эпическое видео. Оно опубликовано в Telegram-канале Obozrevatel.ua. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах показано пять военных путинской армии, которые сидят в одном нижнем белье с завязанными глазами. Они решили поздравить с праздником страну, которая отправила их на убой в Украину.

"Привет, родная страна. С праздником, с днем России. Передаю всем привет, и держитесь там", – заявил один из оккупантов.

После него ряд захватчиков ограничились короткими поздравлениями, а еще один пожелал россиянам "пробудиться".

"Передаю привет всем гражданам Российской Федерации, и хочу пожелать всем поскорее пробудиться", – заявил он.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не оставляет мечты о захвате украинской столицы. В так называемый день России, который государство-террорист отмечает 12 июня, он опубликовал фото Майдана Незалежности в Киеве, на котором дорисовал российский триколор.

В Украине отреагировали на новые посягательства на Киев Кремля и лично Медведева. Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов сообщил, что попросил передать российскому чиновнику смирительную рубашку.

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