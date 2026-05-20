"Плохая новость для Путина": Украина выходит из "ловушки разрешений" США – Newsweek

Недавняя массированная атака на Москву и Подмосковье продемонстрировала новый этап в российско-украинской войне. Киев стремительно преодолевает так называемую "ловушку разрешений" со стороны Вашингтона, наращивая производство собственного дальнобойного оружия.

Московская атака погрузила власти РФ в уже привычный ритуал отрицания, преуменьшения масштабов и попыток отвлечь внимание населения. Об этом говорится в материале Newsweek.

Удар по российской столице

Несмотря на заявления минобороны РФ о сбитии более тысячи дронов за сутки и отчеты мэра Москвы о 81 перехваченном БПЛА, последствия удара оказались чувствительными. Обломки беспилотников рухнули на территорию крупнейшего аэропорта РФ, полностью разрушив остатки чувства безопасности жителей российской столицы.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Найджел Гоулд-Дэвис отмечает, что атака наглядно демонстрирует тот факт, что Украина обладает возможностью нанести очень значительный удар по российской столице или ее окрестностям.

Эксперт отмечает, что теперь над Россией нависло мрачное облако тревоги, которое ощутимо усилилось за последние три-четыре месяца.

Конец американского "права вето"

Долгое время дискуссии в Вашингтоне, как при администрации Байдена, так и при администрации Трампа, строились вокруг рисков эскалации и недопущения прямого столкновения с ядерной Россией. Опасаясь этого, Белый дом отказывал Киеву в поставках дальнобойных ракет вроде Tomahawk, а Германия по тем же причинам блокировала передачу ракет Taurus. Зависимость от западного оружия давала США фактическое право вето на удары вглубь российской территории.

Однако сейчас ситуация в корне меняется. Пока Белый дом переключает свое внимание на Ближний Восток и противостояние с Ираном, перенаправляя туда дефицитные системы ПВО и финансирование, Украина вынужденно и успешно развивает собственную оборонную промышленность.

Внутренний арсенал Киева

Украинский ОПК переходит на полную самодостаточность в сфере производства дальнобойных систем. В ходе последних майских атак Киев применил три типа беспилотников местного производства: FP-1 Firepoint, RS-1 Bars и новый Bars-SM Gladiator. Их целями стали нефтеперерабатывающая станция и завод по производству микрочипов в непосредственной близости от центра Москвы.

Наличие такого портфеля вооружений полностью опровергает расчеты Кремля на то, что запреты США могут ограничить оборонный потенциал Украины.

Военный ущерб от ударов может варьироваться, но главная проблема для Путина политическая. Война стремительно вторгается в повседневную жизнь россиян через экономические трудности, закрытие аэропортов, сбои в работе интернета и отмену полноценного парада. Несмотря на то, что опросы все еще показывают высокую формальную поддержку армии, уязвимость Москвы бьет по авторитету Путина как лидера, способного гарантировать безопасность.

По мнению экспертов, Украина все еще нуждается в западных системах Patriot, разведданных и дипломатической поддержке. Однако Белый дом больше не является "хранителем длинной руки" Киева. Украине больше не нужны разрешения Вашингтона, чтобы атаковать символические и стратегические цели в самом сердце России.

