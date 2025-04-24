'По баллистике авиация не может работать': в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбили F-16 и Mirage во время российской атаки

Во время отражения массированной ракетной атаки в ночь на 24 апреля украинские войска задействовали разные средства противодействия. По вражеским ракетам и дронами работала в том числе авиация Воздушных сил ВСУ.

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В результате пилоты истребителей F-16 и Mirage 2000 сбили несколько десятков российских средств воздушного нападения. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, на счету украинских пилотов за ночь 24 апреля были крылатые ракеты и дроны-камикадзе типа Shahed. В целом Игнат констатировал, что на сегодняшний день истребители F-16 и Mirage демонстрируют высокую эффективность при отражении российских обстрелов.

В то же время он напомнил, что авиация не может бороться против баллистических ракет. Однако с этими средствами нападения справляются зенитные ракетные комплексы Patriot, которые есть на вооружении у Украины.

"Конечно, сбивать как Mirage, так и F-16, и, в конце концов, еще старый парк могут цели, которые летят по аэродинамической траектории – это крылатые ракеты, беспилотники. По баллистике, к сожалению, авиация не может работать, поэтому по баллистике работает у нас система Patriot", – рассказал Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами Shahed и ракетами разных типов – крылатыми и баллистическими. Под ударом находились Киев, Харьков, Павлоград, Житомир, а также области.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новом пакете военной помощи для Украины общей стоимостью в 2 млрд евро. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский отметил, что также в планах – увеличение в Вооруженных силах Украины числа французских истребителей Mirage-2000.

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