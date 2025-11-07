По Чугуеву ударило более 10 российских дронов: повреждены предприятие и учебное заведение. Фото

Ночью 7 ноября, во время массированной атаки дронами в Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы. Из-за воздушной атаки захватчиков в городе было повреждено гражданское предприятие и учебное заведение.

Также в городе вспыхнул пожар. Об этом сообщила глава города Галина Минаева.

"Опять мишенью врага стал наш город - более 10 беспилотников враг направил на Чугуев", – отметила она.

По предварительным данным, повреждено гражданское предприятие и учебное заведение. На местах попаданий сильный пожар.

Экстренные службы на месте, принимают соответствующие меры, отметила Минаева.

Прошлой ночью противник атаковал Украину 135 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма, более 90 из них – "Шахеды".

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 108 БПЛА. В общем воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, последний раз российские захватчики устраивали массированную дроновую атаку на Чугуев 17 октября. Тогда враг нанес по городу более 10 ударов, в результате которых были обесточены почти все микрорайоны.

