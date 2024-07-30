'По каждому случаю – кропотливая работа': в ВСУ показали, как уничтожают оккупантов оккупантов ударными беспилотниками. Видео

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали, как воины 3-й отдельной танковой бригады уничтожают российских оккупантов и их бронетехнику на фронте. Наносить поражение по силам врага помогали FPV-дроны.

Видео дня

Видео ударов было опубликовано 30 июля в официальном Telegram-канале Генштаба. На этих кадрах видно, как карма в виде БПЛА украинских воинов настигает бронемашину и живую силу оккупантов.

"Эффектные видео уничтожения оккупантов ударными беспилотниками обычно продолжаются секунды, но за каждым случаем – кропотливая работа – многочасовая, а то и многодневная", – говорится в публикации.

В Генштабе добавили, что дронари Железной бригады не без основания гордятся трофеями.

Воины разведывательного взвода одного из стрелковых батальонов подготовили "огневой рапорт" в формате видео о своей самой интересной добыче за несколько месяцев – от танков и бронемашин до одиноких оккупантов, которые тщетно убегали от БПЛА.

"Некоторые эпизоды мы демонстрировали раньше, но подборка лишь усиливает впечатление от крутой и героической работы пехотинцев. Так держать, парни! Добавляйте жару!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошлые сутки Силы обороны уничтожили 196 единиц военной техники и вооружения армии РФ. Также обезврежены 1060 человек живой силы.

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