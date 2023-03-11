По колено в грязи и под обстрелами: украинские воины показали, как спасают побратимов в Бахмуте

Украинские военнослужащие продолжают держать оборону города Бахмут Донецкой области. Под постоянными обстрелами российских оккупантов воины в чрезвычайно сложных условиях спасают раненых побратимов.

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Рискуя жизнью, защитники Украины не бросают раненных на поле боя в городе, который стал крепостью украинской обороны. Об этом сообщает 205-й батальон Территориальной обороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Чтобы спасти раненых товарищей, украинским военным в буквальном смысле по колено в грязи приходится проводить эвакуацию. При этом враг не прекращает ни на минуту обстреливать Бахмут, который уже практически стерт с лица земли.

"По колено в грязи, набирая полные берцы воды, почти бегом, в полном снаряжении, под постоянными обстрелами – так происходят эвакуации раненых с поля боя на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении батальона.

Напомним, украинский журналист Юрий Бутусов показал видео из жилых кварталов Бахмута. Этот город на Донетчине сейчас является самой горячей точкой фронта.

Ранее сообщалось, что защитники Украины устроили для "вагнеровцев" в Бахмуте "зону смерти" на свободной от застройки полосе фронта. Фронтальное наступление оккупантов значительно замедлилось.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, на Бахмутском направлении ежедневно враг теряет около 500 оккупантов убитыми и почти тысячу ранеными.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты начали принудительную депортацию мирного населения из захваченной ими восточной части города Бахмут Донецкой области. Людей выводят колоннами по 3-10 человек, позволяют взять минимум вещей. Дальнейшая судьба людей не известна.

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