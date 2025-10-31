Блог | По мотивам последних антиТЦКашных "бунтов"
По мотивам последних антиТЦКашных "бунтов", или
"Мобилизационное развертывание войска – дело исключительно самого войска..."
Иногда просто "физически" ощущается, как в голове нынешней власти борются между собой два взаимоисключающих стремления:
Далее текст на языке оригинала.
– Прагнення "не програти" війну, що за "замовчуванням" потребує зусиль у сфері мобілізаційного розгортання війська (а значить – прийняття "непопулярних" рішень)
– Й прагнення, пов'язані із "політичною доцільністю". Тобто гострим бажанням залишатися "популярною" у суспільстві...
Проблема полягає в тому, що ОДНОЧАСНА реалізація цих двох прагнень, на даному етапі – майже виключена...
Таки доведеться – або хрестик знімати, або труси надягати...
