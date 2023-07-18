'По одной гранате самому подорваться': оккупанты жалуются на отсутствие БК и голод в семьях. Перехват

В российской армии среди военнослужащих нарастает возмущение из-за отношения к ним руководства, отсутствия боеприпасов, а также из-за невыплаты денег. Понимая, что их семьи голодают, оккупанты готовы бросать оружие и возвращаться домой.

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Военная разведка Украины перехватила телефонный разговор кафира с женой, в которой он жалуется, что командование их отправляет на передовую без боекомплекта и только с одной гранатой. Соответствующую аудиозапись обнародовали в ГУР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам оккупанта, командиры, посылая их на передовую, приказывают брать с собой БК, которого у них просто нет.

"Как мы возьмем БК, если у нас его нет? По одной гранате только, самому взорваться и п**дец", – возмущается захватчик.

Он также рассказал жене, что ходил "выбивать" выплаты и высказал командирам все, что думает об этой войне. Как видно из перехваченного разговора, к мобилизованным россиянам, очевидно, начинает доходить, что они умирают на чужой земле неизвестно за что.

"Я жил, на*уй, а вы пришли, забрали, я тут воюю и ни*уя, а дома голод... У меня семья голодает, ребенка в школу нечем собрать... В рот я *бал ваш российскую армию", – возмущается оккупант.

В ответ жена пожаловалась, что у нее закончились все деньги, она уже использовала средства с кредитной карты и должна банку 105 тысяч, а возвращать нечем.

Оккупант пообещал, что пойдет еще раз потребовать выплаты зарплаты, а если ничего не дадут, то пойдет к комбату потребовать, чтобы его отправили обратно в Россию.

"К комбату пойду напрямую, скажу так и так, я в рот * бал, отсылайте в Россию, чтобы я решал эти вопросы", – заявил он.

Осторожно, в аудио присутствует нецензурная лексика, 18+

Напомним, что это не первый случай жалоб российских солдат на нехватку боеприпасов и на командование, оставляющее их на произвол судьбы. Так, российские захватчики продолжают жаловаться на плохое отношение к рядовым оккупантам, особенно к мобилизованным. Их бросают на передовую, используя как пушечное мясо.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты под давлением Вооруженных сил Украины отступают и несут значительные потери. Из некоторых рот захватчиков осталось всего несколько десятков личного состава.

Также недавно ГУР опубликовало аудио-перехват разговоров российских оккупантов в новом формате. Жалобы военных преступников на сумасшедшие потери в Украине объединили с эффектными кадрами их уничтожения.

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