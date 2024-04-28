По периметру – десятки камер: агенты 'Атеш' разведали нефтебазу в Джанкое. Фото

Активисты движения сопротивления обнаружили одну из самых крупных нефтебаз во временно оккупированном Крыму. Вражеский объект расположен в Джанкое.

Примечательно, что захватчики пытаются тщательно охранят территорию нефтебазы. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

На протяжении многих месяцев, начиная с конца прошлого года, агенты проводили разведку и слежение за нефтебазой. Активисты зафиксировали пути логистики и технику, которую российские оккупанты используют для перевозки нефтепродуктов.

Кроме того, территория нефтебазы полностью ограждена и ее постоянно патрулируют. Также россияне по всему периметру установили десятки камер.

"Они установлены как на видных местах, так и в точках для скрытой видеофиксации, что демонстрирует, насколько оккупанты дорожат этим объектом", – сообщают агенты Атеш.

По словам активистом движения сопротивления информация о нефтебазе давно передана Силам обороны Украины. Также в сети обнародовали координаты объекта: 45.689880, 34.369375.

Напомним, российские оккупанты начали защищать свои нефтеперерабатывающие заводы от ударов беспилотников. Враг обшивает резервуары с топливом сетками, известными как "мангалы". Впрочем, атака по НПЗ "Славянск-ЭКО" в Краснодарском крае показала, что такие конструкции не помогли захватчикам.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 апреля в Джанкое и на мысе Тарханкут на территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Целью атак, вероятно, являлись российские подразделения и системы ПВО.

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