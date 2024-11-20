По примеру США: ЕС рассматривает возможность снять территориальные ограничения на использование западного оружия, – Метсола

В Евросоюзе рассматривают возможность отмены ограничений на применение западных вооружений для ударов по территории РФ. Этот вопрос приобрел новую актуальность после аналогичного решения, принятого на днях в США.

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Еще больше усиливают решимость ЕС в наращивании военной помощи Украине последние жестокие атаки России на украинские города и села, вроде массированного удара в прошедшие выходные. Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола в интервью "Радио Свобода".

Она убеждена, что объединенная Европа должна делать больше для помощи Украине. Пока, по мнению Метсолы, страны ЕС помогают меньше, чем могли бы.

"Мы призывали к постоянному увеличению военной, финансовой, политической и экономической поддержки Украины. Мы продолжаем призывать правительства стран ЕС делать больше и ударить по российской военной машине более разрушительными санкциями. Могли ли мы сделать больше? Абсолютно. Я всегда была, так сказать, на передовой, озвучивая это очень четко, иногда мы действовали медленнее, чем должны были. Иногда были сдержанными, но не парламент", – отметила президент Евпропарламента.

Впрочем, Метсола несколько не согласилась с выводом Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который, готовясь к завершению каденции, отметил, что ЕС в вопросе поддержки Украины был "слишком медленным и недостаточно единым".

"Если вы посмотрите на одобренные решения – либо в отношении санкционного пакета, либо относительно военной, финансовой помощи, – где не было сомнений, во многих случаях единогласие государств-членов имело место. Если бы вы спросили меня в начале 2022 года, смогут ли эти 27 государств-членов найти общий язык, я бы засомневалась. На самом деле это иногда занимало слишком много времени.

Объединяющим фактором, заставляющим лидеров почти 30 демократий все же поддерживать решение о помощи Украине, стало понимание российской угрозы, считает она. Так, должны в дальнейшем настаивать на том, чтобы все сохраняли единство", – подчеркнула президент Европарламента.

"Я убеждена, что лидеры Евросоюза понимают: если они не будут едины – что будет делать Путин дальше? Есть страны, которые географически близки к России и имеют общую границу с ней. Есть страны, которые оглядываются на то, что произошло, поскольку в Европе больше не царит мир. Украина борется за всех нас. За Европу и права, которые мы воспринимали как должное", – подчеркнула Метсола, добавив, что хотела бы видеть за заверениями в постоянной поддержке Украины со стороны европейских лидеров "не только декларации, а реальные действия".

Также президент Европейского парламента отметила, что в Европе рассматривают снятие ограничений на применение западных вооружений для ударов по законным целям на территории РФ – вслед за США.

"Когда мы видим последние шаги Соединенных Штатов, которые создают инструмент сдерживания законных военных целей в России с использованием американского оружия, когда видим, что Россия совершила за последние выходные, совершив одно из самых больших, самых жестоких нападений на Украину, когда видим также реакцию ряда лидеров ЕС, которые говорят, что именно сейчас нам нужно активизироваться, – думаю, у нас нет выбора", – подчеркнула она.

Более того, Метсола убеждена, что Евросоюз должен снять такие ограничения.

"Если оценивать потребность в дальнейших военных усилиях – решение, одобренное нынешней администрацией США, может быть отражено и в Евросоюзе", – подчеркнула президент Европарламента.

Напомним, 17 ноября стало известно, что Байден разрешил Украине бить вглубь РФ ракетами ATACMS. Как сообщало New York Times со ссылкой на официальных лиц США, отмена ранее установленных ограничений стала ответом на решение России привлечь северокорейские войска к войне. В материале также говорится, что это "существенное изменение политики США в войне между Украиной и РФ".

Между тем экс-премьер Великобритании Борис Джонсон уверен, что разрешение Белого дома является одним из нескольких основных шагов, которые должен предпринять Запад, чтобы обеспечить победу Украины в войне с Россией.