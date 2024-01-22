По случаю Дня Соборности Зеленский вручил государственные награды военным и гражданским, отличившимся в защите Украины. Фото и видео

22 января, в День Соборности Украины, президент Владимир Зеленский провел награждение военных и гражданских в Мариинском дворце в Киеве. Госнаграды получили украинцы, которые отличились в защите нашего государства.

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На церемонии присутствовали министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместители Роман Машовец и Алексей Кулеба, секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом сообщила пресс-служба ОП на официальном сайте.

На церемонию пригласили медицинских работников, волонтеров, военнослужащих, энергетиков, представители местных властей.

"Хочу поблагодарить вас за то проявление прочности, объединения, силы, которую вы все продемонстрировали с самого начала российского вторжения. Спасибо, что сохранили наше государство. Спасибо, что защитили его. За это вам огромная благодарность от меня лично и от всего нашего народа", – сказал Зеленский.

Он пожелал украинцам победы над российским врагом, отметив: "С такими людьми, как вы, победа обязательно будет".

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, самоотверженное служение украинскому народу награду президента Украины "Крест боевых заслуг" получили десять военнослужащих Вооруженных сил:

– сержант Олег Бернадский, который в составе штурмового подразделения воевал на Запорожском и Донецком направлениях;

– солдат Олег Дуженький, неоднократно осуществлявший разведку в тылу противника;

– морпех, младший сержант Сергей Крикливый, выполнявший боевые задания на Николаевщине, Херсонщине и Донетчине;

– командир зенитного ракетного дивизиона командования "Юг" подполковник Сергей Литвиненко;

– майор Роман Стрижобик, который планирует, организует и обеспечивает выполнение боевых задач на Донецком направлении;

– командир инженерно-саперной роты лейтенант Вадим Тимощук, выполняющий задания в Запорожской области.

– старший солдат Владимир Тимощук, командующий мобильной огневой группой противовоздушного прикрытия оперативной группировки войск "Дунай";

– разведчик, младший лейтенант Виталий Тулайдан, который выполнял боевые задания на Донетчине, Луганщине, Харьковщине;

– мастер-сержант Петр Федунов, неоднократно участвовавший в штурме позиций оккупантов, взятии в плен российских военных и эвакуации раненых побратимов;

– командир патрульного катера старшина І статьи Александр Часовский.

Кроме того, за заслуги в укреплении украинской государственности, за мужество и самоотверженность, проявленные в защите Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное исполнение профессионального долга Зеленский вручил ордена князя Мудрого ІІІ степени, "За заслуги" ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, княгини Ольги І и ІІІ степеней, медали "За спасенную жизнь", "За труд и доблесть", а также присвоил почетное звание "Заслуженный врач Украины".

Параллельно на сайте ОП 22 января появился указ президента (№19/2024) с фамилиями награжденных воинов.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– День Соборности символизирует единство и неделимость нашей страны. В этом году украинцы отмечают 105-ю годовщину Акта Соединения УНР и ЗУНР.

– Поздравляя граждан с праздником, Владимир Зеленский отметил: только сильные украинцы могут стать едиными и только единые украинцы могут быть сильными. Валерий Залужный в своем поздравлении напомнил о героизме воинов, поскольку они как никто знают цену каждого клочка украинской земли.

– Интересные факты, связанные с историей Дня Соборности Украины, можно найти в нашем материале по ссылке.

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