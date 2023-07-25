По Украине распространяется воздушная тревога: где есть угроза ударных БПЛА и баллистики

В ночь на вторник, 25 июля, в северных, центральных и восточных регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сейчас в этих областях есть угроза ударных БПЛА.

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Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В этот раз враг запустил БПЛА с северного направления.

Первоначально угроза возникла для Сумской и Полтавской областей. Затем он распространился на Черкасскую, Кировоградскую, Черниговскую и Днепропетровскую области.

Мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО по вражеским целям в регионах, в частности на Сумщине.

Позже угроза БПЛА распространилась и на Киевскую область, а на востоке была объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Перед этим в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за активности вражеской стратегической авиации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 24 июля российская террористическая армия совершила очередную атаку на Одесскую область. Оккупанты ударили по портовой инфраструктуре дронами-камикадзе типа Shahed-136.

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