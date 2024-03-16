По Украине распространяется воздушная тревога: войска РФ запустили 'Шахеды'

В ночь на субботу, 16 марта, российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed с двух направлений: с юга и с северо-востока. По областям начала распространяться тревога.

Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. В Днепропетровской области БПЛА фиксировали в районе Кривого Рога.

"Днепропетровская область – возможна работа ПВО по вражескому БПЛА", – отметили военные.

Позже они сообщили об угрозе "Шахедов" для Харьковской и Сумской областей. "БПЛА в Дергачевском районе Харьковской области, курс юго-восточный", – было сказано в сообщении.

В 2:35 в ВС ВСУ сообщили об отбое угрозы по областям.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 15 марта сразу в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она была связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения.

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