В Украине объявляли воздушную тревогу: враг запускал Shahed с северо-восточного направления

Войска Российской Федерации около полуночи 26 марта запустили по Украине очередную партию Shahed 136. Дроны-камикадзе иранской разработки заходили в наше воздушное пространство с северо-востока.

Об опасности украинцев предупредили Воздушные силы Вооруженных сил нашей страны. Официальный Telegram-канал ведомства в 00:06 вторника заявил об угрозе применения вражеских ударных БПЛА в Сумской и Харьковской областях.

Примерно 20 минут спустя стало известно, что на Харьков летела целая группа российских Shahed. "Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – попросили граждан военные.

В 0:56 вторника пресс-служба сообщила, что в Харькове продолжалась атака дронов. В Воздушных силах еще раз призвали находиться в укрытиях, если в вашем регионе была оглашена тревога.

Около 1:30 угроза дроновой атаки на Сумщине миновала. В 1:47 отбой воздушной тревоги прозвучал также в Харьковской области.

Напоминаем: снимать, а тем более публиковать в интернете информацию о работе украинской ПВО или детали о вражеских ударах запрещено!

Как писал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны в ночь с 24 на 25 марта уничтожили восемь из девяти дронов-камикадзе типа Shahed. Российские оккупанты атаковали с помощью БПЛА юг Украины.

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