По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил Shahed с южного направления

В Украине вечером 15 апреля прозвучала воздушная тревога из-за российских дронов-камикадзе Shahed иранской разработки. Она началась с юга страны.

Войска Российской Федерации уже более 20 вечеров подряд запускают дроны по нашей стране. То, что угроза ударов Shahed снова актуальна, подтвердила в Telegram пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Около 21:00 сирены прозвучали в Херсонской и Николаевской областях. Военные сообщали, что вражеские воздушные цели двигались курсом на запад.

Позже Воздушные силы уточнили: противник запустил несколько групп Shahed. Тревога распространилась дальше, на Днепропетровскую, а потом и на Кировоградскую области.

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