По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' и тактическую авиацию с востока

Оккупационные войска России вечером в пятницу, 12 января, запустили с северного направления ударные дроны-камикадзе и подняли в небо тактическую авиацию. В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу.

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Об угрозе применения БПЛА украинцев предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил вооруженных сил Украины. Людей призвали находится в безопасных местах.

По состоянию на 21:40 тревогу из-за российских "Шахедов" объявили в Сумской и Черниговской областях.

Тревога на Харьковщине и Донеччине связана с активностью вражеской тактической авиации. 22:00 угрозу отменили.

Позже тревога из-за ударных беспилотников распространилась и на Полтавщину. Карта тревог в Украине по состоянию на 22:00:

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 января российские войска снова обстреливали Днепропетровскую область. Трижды за день враг бил по Никополю из артиллерии, в городе повреждено коммунальное предприятие.

– Около полудня 12 января российские оккупанты с левого берега Днепра обстреляли Корабельный район Херсона. В результате обстрела погибли два человека. Жертвами России стали пожилая женщина и человек, личность которого устанавливается.