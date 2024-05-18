По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' одновременно с двух направлений

Вечером в субботу, 18 мая, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Российские оккупанты снова запустили дроны-камикадзе типа Shahed сразу с двух направлений.

Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ. Сначала тревога из-за ударных БПЛА была объявлена в Сумской и Херсонской областях.

"БПЛА типа "Shahed" в Херсонской области, курс северо-западный! БПЛА типа "Shahed" в Сумской области, курс западный/юго-западный!" – отметили военные.

Тревога распространилась на Николаевскую и Черниговскую области.

"БПЛА на западной части Сумщины, курсом на Черниговщину. БПЛА в восточной части Николаевщины, курс западный", – отметили в ВС ВСУ.

БПЛА на границе Сумской и Черниговской области постоянно менял курс, а также несколько БПЛА фиксировали в Буринском районе Сумской области, курс юго-западный.

БПЛА врага на границе Николаевской и Кировоградской областей двигался северным курсом, БПЛА в Очаковском районе Николаевской области – северо-западным.

Еще один БПЛА с Херсонщины летел курсом на Николаевщину.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 мая российские войска атаковали Украину 13 дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны во время ночного боя уничтожили все "Шахеды".

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